مرتبك بيخلص قبل الشهر.. 5 تطبيقات تساعدك على إدارة أمورك المالية

ينتظر الكثير من المواطنين وبشكل خاص الموظفين من محدودي الدخل نهاية الشهر، للحصول على الراتب الشهري الخاص بهم، حتى يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، بالإضافة إلى دفع الفواتير الخاصة بالمرافق، وشراء ما يلزم المنزل من احتياجات أساسية، ما يجعل الراتب الشهري الخاص بهم ينتهي في وقت قصير، ويضطرون إلى الاستلاف لاستكمال باقي الشهر.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تم إطلاق عدد كبير من التطبيقات التي تساعد مستخدمي الهواتف المحولة على التنظيم، حتى يستطيع المحافظة على الراتب الشهري الخاص بهم ليكفيهم حتى نهاية الشهر.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، عدد من التطبيقات التي تساعد المستخدمين على تنظيم الرواتب الشهرية الخاصة بهم، والتي جاءت كالتالي:

تطبيق محفظتي

يمكن من خلال استخدام تطبيق «محفظتي» أن يقوم المستخدم بإدارة المصروفات الخاصة به على مدار الشهر، إذ أنه يقوم بإدخال المصروفات المطلوبة منه والدخل الشهري الذي يحصل عليه، ثم يقوم التطبيق بمساعدته على إدارة مصروفاته الشهرية حتى يظل الراتب معه لآخر الشهر.

تطبيق Level money

يتميز هذا التطبيق بكونه دقيق بشكل كبير، إذ أنه يستطيع مراقبة المرتب الشهري والوضع المالي الخاص بالموظف، كما أنه يقوم بتوجيه الشخص حتى يتم صرف النفقات اليومية الخاصة به، حتى لا يصرف شيء غير المطلوب منه.

تطبيق مصاريف

يعمل تطبيق «مصاريف» على مساعدة المستخدم في تنظيم الأمور المالية بشكل كبير، حيث يقوم التطبيق بتزويدك برصيد أسبوعي، ولكن إن تجاوزت الرصيد الأسبوعي، سيتم خصم المبلغ الزائد من رصيد الأسابيع المقبلة، وفي حالة وجود مبلغ مالي فائض، فإنه يتم إضافته لرصيد الأسابيع المقبلة أيضًا.

تطبيق احسبها صح

يعد تطبيق «احسبها صح» من أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها لتنظيم المرتب الشهري، نظرًا لسهولة استخدامه، إذ أنه يقوم بحساب جمع المشتريات والمدفوعات وتقسيم ما تبقى من مال على الأيام المتبقية في الشهر.