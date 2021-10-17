احصل على قرض يصل إلى 3 ملايين جنيه من 5 بنوك بضمان المرتب

إذا كنت تبحث عن طريقة للحصول على قرض شخصي، فهناك العديد من البنوك التي تتيح الحصول على القرض الشخصي (النقدي) بضمان تحويل الراتب للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، يتراوح قيمته بين 1.5 مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه وهي أعلى قيمة قرض مقدمة في البنوك.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز هذه البنوك.

1- البنك الأهلي المصري

يقدم أكبر بنك حكومي لعملائه قرضا يبدأ من 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، ويصل إلى مليوني جنيه لبعض العملاء، على أن تكون فترة السداد من عام إلى 10 سنوات، ونسبة الفائدة: من 14.5 إلى 16.5% متناقصة سنويًا، وتتباين الفائدة حسب نوع وظيفة العميل وإمكانية تحويل الراتب أو قسط القرض على البنك، والسن من 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش ويكون الدخل الشهري 1500 جنيه كحد أدنى.

2- البنك المصري الخليجي

يوفر البنك المصري الخليجي قرضا بقيمة تتراوح من 20 ألف جنيه ويصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، وفترة سداد القرض تبدأ من 6 شهور إلى 10 سنوات كحد أقصى، ونسبة المصاريف الإدارية، من 1.25% إلى 2.5% من إجمالي قيمة القرض، واشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه، وعمر العميل من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

3- بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن توفير قرض بقيمة تتراوح بين 5 آلاف جنيه إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، وفترة سداد القرض تبدأ من 6 شهور وتصل إلى 12 عاما حسب نوع الوظيفة، حيث اشترط البنك أن تكون نسبة الفائدة متباينة بحسب نوع وظيفة العميل وتصنيف البنك للشركة التي يعمل بها وتتراوح بين 14.5% إلى 20.5% متناقص على أساس سنوي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للدخل لا يقل عن 1000 جنيه، وعمر العميل من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

4- بنك أبوظبي الأول

ويقدم بنك أبو ظبي قرضا للعملاء يصل إلى 750 ألف جنيه، و2 مليون جنيه للعملاء المميزين، حيث قرر البنك أن تكون فترة السداد 6 شهور إلى 7 سنوات كحد أقصى، ونسبة الفائدة تبدأ من 19% سنوي متناقصة، على ألا يقل الدخل الشعري عن 5 آلاف جنيه، وعمر العميل من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.