بصورة البطاقة ومفردات المرتب.. ضوابط الحصول على قرض من بنك الإسكندرية

تقدم مختلف البنوك عدة قروض للأشخاص وفق ما يحتاجونه، بتفاصيل وشروط معينة يجب توافرها للحصول على القرض الذي يريده العميل، سواء كان قرضا شخصيا أو بغرض السفر أو التعليم أو شراء سيارة.

ومن ضمن هذه البنوك بنك الإسكندرية، الذي يقدم العديد من القروض، ومنها برامج التمويل الشخصي المقدمة للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر، وهو ما تستعرض «الوطن»، تفاصيله في السطور التالية، وفق ما ذكره الموقع الرسمي لبنك الإسكندرية.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك الإسكندرية

هناك العديد من المميزات في القرض المقدم من بنك الإسكندرية لعملائه، وهي كما يلي:

مميزات القرض الشخصي من بنك الإسكندرية

يتيح البنك عند الحصول على القرض إمكانية تأجيل الأقساط لمدة سنة لعملاء برنامج التمويل الشخصي، وذلك بضمان تحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم على بنك الإسكندرية.

مدة التمويل عند الحصول على قرض بنك الإسكندرية: تصل إلى 12 عاما.

قيمة التمويل تصل إلى 3 ملايين جنيه.

تأمين على الحياة تمتد طوال مدة التمويل.

عمر العميل من 21 إلى 65 عاما

الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الإسكندرية

صورة من بطاقة الرقم القومي.

خطاب مفردات الراتب.

فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون» بشرط ألا يكون مر عليه أكثر من 3 أشهر.

يمكن طلب مستندات إضافية وفقا لبرنامج التمويل.

وظائف بنك الإسكندرية

وأعلن بنك الإسكندرية عن وظائف شاغرة في فروع البنك المختلفة الموجودة في مصر، للخريجين من كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

الشروط المطلوبة

يجب أن يكون لديه المتقدم دراية كاملة بجداول مستودع البيانات واستخراج البيانات.

- أن يكون لدى المتقدم معرفة جيدة بالمنتجات والخدمات المصرفية.

- لا بد أن يكون على معرفة جيدة بتطبيقات CRM.