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محمود الخطيب: تنفيذ استاد الأهلي في 2022.. وإنشاء برج النجمة العاشرة

كتب:

الوطن
10:19 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
محمود الخطيب

محمود الخطيب

أعلن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المرشح على المنصب نفسه في انتخابات القلعة الحمراء المقرر لها 26 نوفمبر الجاري، خلال الندوة التي يقيمها بالجزيرة، مفاجأة جديدة للجماهير وأعضاء النادي الأحمر، وهي إنشاء برج النجمة العاشرة، والانتهاء من رسومات استاد الأهلي الجديد.

برج النجمة العاشرة

وأشار رئيس مجلس إدارة النادي الأحمر، خلال الندوة التي يقيمها بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، إلى إنشاء برج بالعشر نجوم في فرع القلعة الحمراء بالجزيرة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في 10 مناسبات، ويتم إنارته في العاشرة مساء كل يوم.

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