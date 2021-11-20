نقيب المهندسين خلال استقباله محمود الخطيب: سياستنا تشبه النادي الأهلي

استقبل اليوم المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بحضور المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، والمهندس حسن عبد العليم، الأمين العام، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس خالد توكل، رئيس لجنة العلاقات العامة والرحلات.

كورونا عطل النقابة

وخلال كلمته، قال المهندس هاني ضاحي، إن نقابة المهندسين مرت بأزمات كثيرة في فترة من الفترات، ولكن بتضافر جهود أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى تم التغلب عليها، ولكن فيروس كورونا حرم النقابة من ممارسة بعض الأنشطة كباقي جميع المنشآت على مستوى الجمهورية، وما إن تقلصت هذه الأزمة حتى عادت النقابة لتواصل أنشطتها من خلال جميع لجانها وشعبها الهندسية والتي تضم بين صفوفها قامات علمية وهندسية كبيرة.

كما أثنى ضاحي، على المجهود الذي بذله رئيس النادي الأهلي وزملاؤه بمجلس الإدارة، ويتمثل هذا في الطفرات الإنشائية بأفرع النادي المختلفة وإنشاء شركات تعمل على تنمية موارد النادي الأهلي، مؤكدًا أن النادي على مر العصور كيان منظم وجذوره ثابتة قائمة على المبادئ التي لا تتجزأ عبر مجالس إداراته المختلفة.

ضاحي: سياسة نقابة المهندسين تتشابه كثيرًا مع سياسة النادي الأهلي

وقال ضاحي، إن سياسة نقابة المهندسين، تتشابه كثيرًا مع سياسة النادي الأهلي، حيث الجميع يد واحدة، وحتى لو حدث اختلاف في وجهات النظر حيال اتخاذ أي قرار وكانت للأغلبية قرارها، فمن يخالف هذا الرأي في الغرف المغلقة يخرج مدافعًا عن هذا القرار، وهذا هو سر نجاح مجلس النقابة الحالي، وأيضًا سر نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي، لافتًا إلى أن النقابة على استعداد لتقديم كل الدعم الهندسي للنادي الأهلي وشركة الأهلي للإنشاءات الرياضية من خلال لجنتها الاستشارية التي تضم قممًا هندسية صاحبة رؤى ثاقبة قائمة على خبرات هندسية متراكمة، من الممكن أن تتعاون مع النادي في إنشاءاته الرياضية الجديدة، وكذلك يمكن للنقابة أن تكون داعمة لشركة النادي الأهلي للخدمات الرياضية من خلال تعاون لجنة العلاقات العامة والرحلات بالنقابة مع الشركة لتنظيم الرحلات الداخلية والخارجية.

الخطيب يشيد بدور نقابة المهندسين

من جانبه أعرب الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن سعادته وزملاؤه بمجلس إدارة النادي بلقاء نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب وعدد من أعضاء المجلس الأعلى بين جدران أعرق النقابات المهنية في مصر وذلك ليقينه بأن مهندسي مصر، هم قاطرة التنمية والتطور العمراني، وعصب تقدم ونهضة مصر، من خلال مشروعاتها القومية الكبرى، مؤكدًا على أن المستقبل القريب سيشهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين نقابة المهندسين والنادي الأهلي، لافتا إلى أن توقيع أي بروتوكول تعاون بين النادي ونقابة المهندسين فائدة كبيرة للطرفين، مشيرا إلى أنه ضمن هذه البروتوكولات سيتم دراسة إمكانية عمل مزايا للمهندسين وأسرهم مثل عمل تخفيضات علي الاشتراك. كما أشار الخطيب، إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي، يضم عددا من المهندسين.

وقبيل انتهاء اللقاء، أهدى المهندس هاني ضاحي، والمهندس أحمد عثمان، والمهندس حسن عبد العليم، درع النقابة لرئيس النادي الأهلي، الذي قام بدوره بالتوقيع على قميص النادي وإهدائه كتذكار لنقابة المهندسين.