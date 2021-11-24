خبيرة تجميل تجسد شخصية الراحلة سهير البابلي باستخدام الماكياج «فيديو»

أبهرت خبيرة التجميل نانسي زيدان، الشهيرة على موقع «تيك توك»، الجمهور بعد تحولها بالماكياج لتجسيد شكل الراحلة سهير البابلي التي وافتها المنية منذ أيام عن عمر ناهز 86 عامًا.

خبيرة تجميل تجسد الراحلة سهير البابلي

ونشرت «نانسي» مقطع فيديو لها وهي تتحول بالخطوات لتجسيد شكل الفنانة الراحلة سهير البابلي من خلال مشهد من مسلسل «بكيزة وزغلول» في دور بكيزة هانم، ومشهد آخر في دور سكينة خلال مسرحية «ريا وسكينة».

وفاة سهير البابلي

وغيب الموت الفنانة سهير البابلي، الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض.

ولدت «البابلي» في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، بدت عليها الموهبة في سن مبكرة فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، عملت في المسرح وقدمت العديد من الأعمال الناجحة إلى جانب الكثير من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، مشوارها الفني يتجاوز 100 عمل.

ومن أشهر أعمالها الفنية مسرحية «مدرسة المشاغبين» وتجسيد دور الأستاذة عفت عبدالكريم، ومسلسل «بكيزة وزغلول» وأشهر أدوارها بكيزة هانم الدرمللي، وسكينة في مسرحية «ريا وسكينة»، وسوسكا في مسرحية «العالمة باشا»، ونشوى هانم في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية».