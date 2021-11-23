ريهام عبد الغفور عن سهير البابلي: الفن المصري خسر قامة كبيرة

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على حضور عزاء الفنانة الراحلة سهير البابلي، الذي يُقام حاليًا بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وسط توافد عدد من نجوم الفن والإعلام.

وقالت ريهام، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها حزينة على رحيل الفنانة سهير البابلي، فهي كانت تتمتع بتاريخ طويل وعريق من الفن، مضيفة «الفن المصري خسر واحدة من قاماته».

وكانت الفنانة سهير البابلي، رحلت عن عالمنا، مساء الأحد، داخل أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد وعكة صحية شديدة تعرضت لها، حيث حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات الإعلامية على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة سهير البابلي؛ أبرزهم حلا شيحة وزوجها الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، والإعلامي عمرو الليثي.

مسيرة فنية طويلة لـ سهير البابلي

يذكر أنّ الفنانة سهير البابلي، شاركت في أكثر من 110 أعمال فنية، بين السينما والمسرح والتليفزيون، وحظيت بجماهيرية ضخمة في مصر والوطن العربي، إلا أنها قررت اعتزال الفن بشكلٍ نهائي، في فترة التسعينيات من القرن الماضي، رغبة منها في دراسة دينها، واكتشاف ذاتها من جديد، حيث دعت الله بأن يضع كره المسرح في قلبها والابتعاد عن الفن تمامًا.

سهير البابلي: أنا بصرف كتير جدًا مش بحب الفقر

وكشفت سهير البابلي، عن كرهها الشديد للفقر، في حوار تليفزيوني سابق لها، قائلة: «أنا بصرف كتير جدًا، مش بحب الفقر، وبدعي ربنا إنه يرزقني بفلوس كتير جدًا، عشان أعرف أصرف براحتي.. أخاف على نفسي وعيشتي والبرستيج اللي أنا فيه.. يارب ميفقرنيش أبدًا ولا يفقر أي حد.. الفقر وحش وذل لصاحبه».

وقالت سهير البابلي، «أنا مش بعرف أحوش، بصرف على طول، بشتري حاجات ليّا ولابنتي، لكن موصلتش لمرحلة الفقر، أنا عايشة في عز، ولو مش معايا فلوس، أخد من بنتي أو جوزها، أهم حاجة أصرف، عشان مصروفي في الشهر كبير أوي».