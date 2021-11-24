تفاصيل منع 349 مشجعا أهلاويا من حضور مباراتين بعد هتافهم أثناء النشيد

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، تفاصيل قرار منع 349 مشجعا من جمهور الأهلي لمدة مباراتين، إذ ذكر أن هذا القرار جاء بسبب استمرار هتافاتهم خلال عزف النشيد الوطني، وتم مراجعة كاميرات مراقبة مباراة الأهلي وغزل المحلة، وبطاقات المشجع لتحديد هوية المشجعين المشاركين في الواقعة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له منذ قليل.

لم يلتزموا في وقت عزف النشيد

وأضاف «دياب»، أن واقعة جمهور الأهلي تخص الآداب العامة والبروتوكول وليس لها علاقة بالأندية وفقا للائحة، مطالبا الأندية بتوعية جمهورهم لمنع تكرار واقعة الأهلي وغزل المحلة، «أثناء عزف السلام الجمهوري، في مدرج الأهلي كان حاضرا 349 مشجعا لم يلتزموا في وقت عزف النشيد، وفي حال التكرار سيتم منع المشجع من الحضور حتى نهاية الموسم».

المشجع محروم الآن من الحجز عبر الموقع لمدة مباراتين

وتابع رئيس رابطة الأندية: «شيء كان محددا بالاسم بسبب الكاميرات داخل الملعب ووجود بطاقة المشجع. المشجع محروم الآن من الحجز عبر الموقع لمدة مباراتين، إذا تكرر هذا الأمر سيتم حرمان المشجع حتى نهاية الموسم، والأمر ينطبق على كل الجماهير وليس الـ 349 المعاقبين فقط، الـ 18 ناديا وقعوا على لائحة العقوبات، وتلك خاصة بالجماهير وتؤثر على الأندية».

جميعاً سعداء بعودة الجماهير

وواصل: «هناك أشياء خاصة بالبروتوكول الخاص بالمباريات والآداب العامة وتلك تخص المشجع نفسه، ولا تخص النادي، فلدينا لائحة عقوبات تسير عليها الأندية، هناك عقوبات تخص النادي وهناك أشياء تخص الآداب العامة وهذه تخص المشجعين، جميعاً سعداء بعودة الجماهير، وهناك مكتسبات على أرض الواقع، والعقوبة التي صدرت ضد الجماهير اليوم شيء تربينا عليه، هذه عقوبة انضباطية».