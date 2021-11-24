حسام عاشور: اقتربت من العودة للمباريات ولن أرد على تصريحات الخطيب

رفض حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، التعليق على تصريحات محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي قال فيها «من يخطئ في حق الأهلي لا يمكن أن أقبله، لأن الأهلي أهم مني»، خلال ظهوره إعلاميًا في برنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس1» مع الإعلامي أحمد شوبير، في إشارة إلى رفض فكرة عودة عاشور للقلعة الحمراء في المستقبل.

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