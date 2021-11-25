النشرة المرورية.. شلل أعلى الطرق الدائري في القاهرة والجيزة

شهدت عدة مناطق في القاهرة والجيزة، شللا مروريا في الصباح الباكر، بالتزامن مع ذهاب الموظفين والعمال إلى أماكن أعمالهم والطلاب إلى مدارسهم، فيما كثّف رجال المرور وجودهم للسيطرة على الحركة المرورية أعلى الطرق الدائرية ومحاور القاهرة والجيزة.

كما شهد الطريق الدائري القادم من مدينة السلام مرورًا بكوبري المظلات، شللا مروريا تاما، بينما شهد أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي لطلعة كوبري قليوب بمحافظة القلوبية، ونزلة المؤسسة، ونزلة بهتيم، كثافات مرورية متحركة.

حملات مروية

وسيطرت حالة من التوقف التام أعلى طريق الأوتوستراد، بسبب زيادة الأحمال على الطرق، والطرق المنفذة من طريق الأتوستراد للتجمع الخامس، والسيدة عائشة، وتواجد ضباط مرور القاهرة لتنظيم حركة المرور ورصد المخالفات، حيث ضبط رجال المرور خلال 24 ساعة، 1370 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و118 مخالفة السير دون تراخيص «قيادة وتسيير»، و11 دراجة نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، و35 مخالفة شروط الترخيص.

حركة بطيئة أعلى الأوتوستراد

وتباطأت الحركة المرورية في الاتجاه القادم من الطريق الدائري من مناطق مدينة نصر باتجاه مناطق زهراء المعادي، حيث يتم استكمال السير والدوران من أسفل الكوبري الدائري، والاتجاه القادم من مناطق زهراء المعادي واتجاه نفق كارفور المعادي واتجاه طريق الأوتوستراد، يسلك يمينا شارع السعادة فيسارا اتجاه الطريق الدائري حتى كوبري محمد فوزي، فمنزل الكوبري اتجاه الدائري، بسبب التحويلات التي بدأت لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ضمن المشروع القومي لشبكات الطرق.

وفي سياق منفصل، تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة، منتشرة في محيط تحويلات مرورية أمام حركة السيارات، بعد غلق نفق كارفور المعادي في الاتجاهين، لرصد زحام السيارات أثناء استكمال أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المعادي، التي تستغرق 90 يومًا، وسط وجود الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات وتسيير الطريق.