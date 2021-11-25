شوبير يعلن سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب

قال الإعلامي أحمد شوبير، إنّه حاول الاستفسار عن أسباب استبعاد طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من منتخب مصر، ولم تصله إجابة واضحة، مضيفا أنّه يتمنى أن يكون استبعاد اللاعب لوجهة نظر فنية فقط، وليس لأمور أخرى.

وأضاف شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر راديو «أون سبورت أف أم»: «أخشى أن يكون طارق حامد خرج من حسابات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، بسبب عدم الرضا الذي ظهر على اللاعب، عندما جلس على مقاعد البدلاء في مباراتي ليبيا، ومن ثم استُبعد اللاعب من المعسكرات التي تلت مباراتي ليبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، ثم استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب في كأس العرب».

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