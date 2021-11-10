وزير الرياضة: عقد انتخابات نادي الزمالك قبل نهاية الشهر الجاري

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن نادي الزمالك له ظروفه الخاصة، ورغم أي إجراء أو تأخير لكن انتخابات الجمعية العمومية «هتتعمل يعني هتتعمل»، موضحًا أن الانتخابات قبل نهاية هذا الشهر يجب أن تكون موجودة، كما أن الوزارة تحترم أحكام القضاء المصري ولا يجوز أبدًا مخالفتها، «مش هنعمل مهاترات قانونية على حكم، إحنا مش ضد حد، لا ضد رئيس الزمالك السابق ولا مع رئيس الزمالك السابق ضد حد، ولا ضد مجلس إدارة النادي».

مش هناخد أي إجراء بشكل متعجل

وأضاف «صبحي»، خلال حواره مع مراسل على شاشة «صدى البلد»، أنه تم إعطاء للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك كل المقومات الموجودة من أجل القيام بدورها حتى العملية الانتخابية، «اللي بيدرس لازم يكون قانوني حتى لو خدنا شوية وقت صغيرين كمان، إحنا عندنا سقف مش هنتخطاه، ما يُدرس يتم بشكل قانوني عشان ميكونش فيه نادي عايش في مهاترات قانونية، ومش هناخد أي إجراء بشكل متعجل، وكمان إحنا مش ضد حد ومش مع حد، إحنا بنساعد بس».

إحنا ماشيين في طريق مستقيم

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه يتابع السوشيال ميديا ويشكر كل من يقول أي شيء، «لكن إحنا ماشيين في طريق مستقيم، يعني لا نخترق أي قوانين على الإطلاق، إن شاء الله يكون فيه انتخابات موجودة ويكون فيه ضمانات ليها إن مايكونش فيه تجاوزات ومايكونش فيها رجوع خطوات، اللي عاوز يخدم أهلا وسهلا، مش هننهي الشهر إلا لما يكون فيه دعوة لإجراء الانتخابات، نحترم القضاء ومنقدرش نخالف القرار».