تأجيل دعوى بطلان قرار وقف انتخابات نادي الزمالك لـ 14 نوفمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي عمر هريدي، المرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بتنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة النادي، بشأن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي يوم 19 نوفمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، لجلسة 14 من الشهر نفسه.

الأولمبية اعتمدت قرار اللجنة المكلفة

وأضافت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ أكثر من 20 يوما، ولم تبد أي تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الأمر الذي دعا «هريدي» إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادي.

إلغاء قرار الدعوة للانتخابات

وأوضح المحامي، أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استنادًا إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة، التي طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع في إجراء الانتخابات.

وأكد بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استنادًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، ذاكرا أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشرًا على عدم الرغبة في إجراء الانتخابات.

وطالبت الدعوى بالسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمبر، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر الجاري.