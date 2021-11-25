أستاذ بـ«علوم طنطا» يفوز بجائزة القاسمي لأفضل بحث علمي عن نحل العسل

أعلنت جامعة طنطا، اليوم الخميس، فوز الدكتور يحيى النجار الأستاذ المساعد بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، بجائزة الشیخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي لأفضل بحث علمي في مجال نحل العسل على مستوى الوطن العربي، وجاء ذلك ضمن فعالیات أسبوع أبو ظبي للزراعة والأمن الغذائي، والذي عقد بمدينة أبوظبي في الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر الجاري.

وهنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور يحيى النجار بهذه الجائزة التي تعكس تاريخه البحثي المتميز، وتؤكد جودة بحوثه الرائدة في مجال التخصص، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم لأبناء الجامعة من العلماء والباحثين.

انهيار مستعمرات النحل

أوضح الدكتور يحيى النجار، أن البحث الفائز بالجائزة تناول بالدراسة ظاهرة إنهیار مستعمرات النحل عالميًا في الآونة الأخیرة من خلال محورين أساسين هما: التعرض للمبیدات الحشریة والتي تؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي للنحل ومن ثم موته، والإصابة بالأمراض المختلفة.

وأكد النجار أن نتائج البحث لها دور فعال في الحفاظ على الثروة النحلیة في مصر وكذلك في تلقیح النباتات وزيادة إنتاجية المحاصيل والمحافظة على المنتجات الهامة لخلية نحل العسل المختلفة مثل العسل والبروبولیس وحبوب اللقاح لما لها من أهمية غذائية وطبية.

40 بحثا في نحل العسل

يذكر أن الدكتور يحي النجار له العديد من المؤلفات والأبحاث الدولية التي بلغت 40 بحثًا في مجال نحل العسل ومنها دراسة عوامل انهيار مستعمرات النحل، تأثير المبيدات والأمراض، تأثير التغذية، وتأثير التغير المناخي، كما قام بتحكيم عديد المشاريع البحثية التابعة لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، والاتحاد الأوروبي وتشيلي، ومراجع ومحكم في العديد من المجلات العلمية الدولية.