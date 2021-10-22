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مجزر شبشير الحصة بطنطا.. لحم نظيف بتكلفة 40 مليون جنيه

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رفيق محمد ناصف
11:55 ص | الجمعة 22 أكتوبر 2021
مجزر شبشير الحصة

مجزر شبشير الحصة

يعد مجزر شبشير الحصة، إحدى قرى مركز طنطا، واحد من أهم وأكبر مجازر الذبح في محافظة الغربية، ينتج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات، ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

فرص عمل ولحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريحات صحفية اليوم، إن مجزر شبشير الحصة بتكلفة 40 مليون جنيه، ونسبة الأعمال وصلت إلى 99%، وجار الانتهاء منها من أجل افتتاحه قريبا، و يعد من المشاريع الإنتاجية داخل المحافظة.

وأضاف أن هناك 3 أهداف وراء إنشاء هذا المجزر، منها تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب للمواطنين، والهدف الثاني توفير فرص عمل للشباب بعد تأهيلهم وتدريبهم على استخدام الآلات المطورة وآلية العمل بها، وهذا ما تحرص عليه القيادة العليا.

3 عنابر للذبح ومحطتين لمعالجة وتدوير المخالفات

من جانبه قال الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية، إن الأعمال والتجهيزات النهائية من أجل افتتاح المجزر تتم على قدم وساق، و أن المجزر مقام على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح، أحدها عنبر نصف آلي مخصص لذبح الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بينما العنبرين الآخرين يعملان بشكل يدوي وتبلغ طاقتهم الاستيعابية «20 رأس ماشية / ساعة و50 رأس أغنام / ساعة»، لكل عنبر.

كما يضم  المجزر محطة معالجة وأخرى لتدوير مخلفات لإنتاج العلف «كوك»، بسعة 3 أطنان بجانب المبنى الإداري، و معمل وخزينة أختام، ومنطقتين لاستقبال وفحص الحيوانات قبل الدخول لعنبر الذبح، مؤكداً أن المجزر مجهز بأحدث الآلات المتطورة التي تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة و  من مخلفات الذبح والفضلات، ومعالجتها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

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