«مريم» في دعوى خلع: «مش عايزة ابني يكبر ويلاقي أبوه تاجر مخدرات»

بعد عامين من الخداع توجهت «مريم» لمحكمة الأسرة وهي تردد كلماتها المتلاحقة، «مش عايزة ابني يكبر ويلاقي أبوه تاجر مخدرات»، لتقيم دعوى خلع بعد فشلها في إبعاد زوجها «سعيد. م» عن طريق الإدمان، واكتشافها بأنه أنه كان يروج للمواد المخدرة من قبل زواجهما.

خديعة الزوج

قالت الزوجة، في دعواها أمام قاضي محكمة الأسرة، إنها قابلت زوجها قبل 3 سنوات، أثناء عملها بأحد المصانع، إذ كان يعمل سائقًا في ذات المصنع، وزميلة لها رشحتها له، وتقدم لخطبتها واستمرت الخطبة لمدة عام ولم تلاحظ عليه أي سلوك منحرف، بل كان مثالا للشاب المحترم المتدين، ووعدها بحياة كريمة ورزق حلال.

طرد من وظيفته بسبب المخدرات

بعد سنوات اكتشفت «مريم» تصرفات غريبة لم تعهدها على زوجها من قبل، وتعاطيه للمخدرات باستمرار، كما أنه غائب عن الوعي طوال الوقت، فبعد أن كان يعمل في وظيفة يتحصل منها على عائد مادي عالٍ، طرد منها بسبب إدمانه للمخدرات، وبعد شجار كبير وعدها بالعمل في مكان آخر،«اشترى توك توك علشان يبيع مخدرات»، بحسب الزوجة.

لم تعد الزوجة تحتمل تصرفات زوجها، فقررت الذهاب إلى منزل عائلتها، ولكن في ذلك الوقت علمت بحملها فاضطرت أن تعود من أجل طفلها على أمل أن يصلح من حالها، وبعدها تفاجأت أنه قام باقتراض بعض الأموال واشترى «توك توك»، ليساعده في ترويج المخدرات، وبرر لها أنه سيعمل عليه حتى الحصول على وظيفة أخرى.

المخدرات بتجيب فلوس كتير

وكشفت الزوجة عن تفاصيل جعلتها تلجأ لمحكمة الأسرة: «كنت بسأل نفسي إزاي يومية التوك توك معيشنا كدة، ولما كنت بسأله كان بيقول لي رزق الواد، وفي مرة لقيت في هدومه كميه مخدرات من الحشيش كبيره مش ليه بس، وقال لي انها بتاعت واحد صاحبه، واكتشفت وقتها أنه بيتاجر في المخدرات من قبل الجواز وخدعني، وقالي بتجيب فلوس أكتر ولما سبت البيت جه اتهجم عليا قدام أهلي».

واختتمت مريم دعواها، أنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت دعوى حملت رقم 3711 لسنه 2021 طالبت فيها بخلع زوجها، وما زالت منظورة حتى الآن أمام المحكمة.