سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات تقدر بـ3 ملايين جنيه في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، القبض على أحد العناصر الإجرامية، وبحوزته 300 طربة حشيش، تقدر بـ3 ملايين جنيه، بالإسكندرية.

رصد عنصر إجرامي يتاجر بالمخدرات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني والعام والمركزي»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، يتاجر بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة القسم، حال استقلاله سيارة، وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 30 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.