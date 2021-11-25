«حماية المنافسة» يترأس ندوة لزيادة الوعي حول مبادئ الحياد التنافسي

ترأس الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ندوة بعنوان «الحياد التنافسي»، عقدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بحضور ومشاركة ممثلي بعض أجهزة المنافسة بالدول العربية، وخبراء المنافسة من مختلف الجهات الدولية المعنية بهذا المجال.

الندوة جزء من سلسلة حوارات المنافسة العربية

وتعد الندوة جزءا من سلسلة حوارات المنافسة العربية التي أعقبت «منتدى المنافسة الثاني للدول العربية»، المشترك بين الإسكوا والأونكتاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي استضافه جهاز حماية المنافسة المصري في شهر مارس الماضي.

هدف الندوة زيادة الوعي حول مبادئ الحياد التنافسي

وخلال كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور محمود ممتاز بجميع المشاركين، مؤكدًا أن الهدف من هذه الندوة زيادة الوعي حول مبادئ الحياد التنافسي وأهميتها في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة أعمال أكثر فاعلية وجاذبية، من خلال عرض التجارب المختلفة فيما يتعلق بالحياد التنافسي، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان مستوى منافسة عادل بين مختلف أنواع الشركات بما يدعم مصالح المستهلك والاقتصاد.

وأشار «ممتاز»، إلى أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية عمل جهاز حماية المنافسة المصري تقوم على الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، وذلك لضمان وتعزيز الحياد التنافسي، حيث إن ضمان تكافؤ الفرص يعد أمرًا أساسيًّا لرفع كفاءة الاقتصاد القومي، داعيًا الحاضرين لمشاركة تجارب دولهم وخبراتهم في هذا المجال واستعراض الآليات والأدوات التي تمكن أجهزة المنافسة من ضمان وتعزيز الحياد التنافسي في دولهم.