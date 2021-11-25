أسوشيتدبرس: فرنسا تعلن وجود سيدات حوامل بين 27 قتيلا بحادث غرق «المانش»

قال مسؤول حكومي فرنسي، اليوم الخميس، إن أطفالا ونساءًا حوامل كانوا من بين 27 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم بعدما غرق قاربهم الصغير في محاولة لعبور القنال الإنجليزي.

اعتقال مهربي الهجرة غير الشرعية

وأعلن وزير الداخلية «جيرالد دارمانان»، عن اعتقال مهرب خامس مشتبه به، يُعتقد أنه متورط في أكثر مآسي الهجرة دموية حتى الآن في الممر البحري الخطير، وفي ردها الفوري على حادثة الغرق، قدمت السلطات الفرنسية أرقاما متباينة قليلا بشأن أعداد القتلى، من 27 إلى 31، إلاّ أنّ الرقم الذي استخدمه «دارمانان» اليوم الخميس، كان 27 شخصا.

تحديد جنسيات الضحايا وتقديم العلاج للمصابين

ومن جهته قال «دارمانان»، إن السلطات تعمل على تحديد جنسيات ضحايا حادث الغرق الذي وقع أمس الأربعاء، ويشار إلى علاج إثنين من الناجين من انخفاض درجة حرارة الجسم، أحدهما عراقي والآخر صومالي، حسبما قال «دارمانان»، لإذاعة «آر تي إل»، وأضاف أن هناك نساء حوامل وأطفال ماتوا، دون أن يفصح عن أعدادهم، وكان «دارمانان»، أعلن أمس الأربعاء بالفعل عن اعتقال أربعة مهربين مشتبه بهم للاشتباه في صلتهم بالقارب الغارق، وقال لإذاعة «آر تي إل»، إنه تم القبض على مهرب خامس مشتبه به ليلا.

غرق أكثر من 27 مهاجرا في قناة المانش

وكان ما لا يقل عن 27 مهاجراً، لقوا حتفهم يوم أمس، الأربعاء، في حادث غرق زورق بقناة المانش، شمال فرنسا، أثناء محاولتهم العبور نحو السواحل البريطانية، وتعد هذه أكبر حصيلة قتلى تُسجل منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفور لـ«تعزيز فوري»، لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي طارئ متعهدا ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة.