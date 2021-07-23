عاجل.. «العربية»: غرق 45 شخصا في قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا كتب: سحر المكاوى 12:49 م | الجمعة 23 يوليو 2021 غرق قارب أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا على متنه 45 شخصا. اقرأ المزيد: أرقام مرعبة في إصابات سلالة دلتا المتحورة في تركيا «فيديو» وزير الخارجية يكشف آخر تطورات العلاقة مع تركيا: «ما زالت استكشافية» تركيا في أفغانستان.. ماذا تريد وإلى أين ستذهب؟! تركيا وإيطاليا والجزائر على رأس قائمة كبار مستوردي المنسوجات المصرية تركيا مهاجرين غرق قارب مهاجرين غرق قارب فى تركيا