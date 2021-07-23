رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. «العربية»: غرق 45 شخصا في قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا

كتب:

سحر المكاوى
12:49 م | الجمعة 23 يوليو 2021
غرق قارب

غرق قارب

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بغرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا على متنه 45 شخصا.

 

اقرأ المزيد:

أرقام مرعبة في إصابات سلالة دلتا المتحورة في تركيا «فيديو»

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات العلاقة مع تركيا: «ما زالت استكشافية»

تركيا في أفغانستان.. ماذا تريد وإلى أين ستذهب؟!

تركيا وإيطاليا والجزائر على رأس قائمة كبار مستوردي المنسوجات المصرية