«التنسيق الحضاري» يناقش كتاب «القاهرة المحروسة في عصر الولاة»

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة حلقة نقاشية حول كتاب «القاهرة المحروسة من عصر الولاية إلى عصر الاستقلال الوطني» الصادر عن مركز «طارق والي» للعمارة والتراث في إطار مبادرة الجهاز «تراثنا هويتنا.. فلنحميه معا».

المشاركون في مناقشة كتاب القاهرة المحروسة في عصر الولاة

وناقش الكتاب لفيف من الأساتذة المتخصصين في مجال العمارة والتراث والتاريخ منهم الدكتور عماد أبو غازي، أستاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور محمد توفيق عبدالجواد أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور محمد الكحلاوي أستاذ الآثار الاسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس اتحاد الآثاريين العرب، وأدارت الندوة الدكتورة هايدي شلبي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والشؤون الفنية.

من هو طارق والي؟

والدكتور طارق والي له العديد من الإسهامات الهامة في مجال الحفاظ على التراث العمراني والمعماري والذي أقام من أجله مركز طارق والي للعمارة والتراث، وأصدر من خلاله العديد من الكتب الهامة في مجال العمارة والتراث، والتي منها كتاب القاهرة المحروسة من عصر الولاية إلى عصر الاستقلال الوطني، والذي يضم أبحاث عمرانية تاريخية جغرافية انثروبولجية وبحث مورفولجي للقاهرة في كتاب مكون من أربع مجلدات مليئة بالمراجع العلمية والمصادر الثرية تجعله مرجع كامل لكل ما يخص مدينة القاهرة.

وعكف الدكتور طارق والي وأربعة عشر من الباحثين بالمركز عشرة أعوام كاملة لإنتاج هذه الموسوعة. لذا حرص رئيس الجهاز على مناقشة الكتاب الذي يعد مصدرا هاما لكل المعماريين لإلقاء الضوء على هذه الموسوعة الشمولية عن القاهرة التي شملت تاريخ وتأريخ لحقب زمنية وتأثيرها العمراني والجغرافي على القاهرة، وهي ما وصفها الدكتور كحلاوي بأنها تعد بمثابة كتاب وصف مصر الحديث وقد حضر الندوة العديد من المهتمين بالحفاظ على التراث العمراني والمعماريين.

يذكر أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كرم الدكتور طارق والي كشخصية العام التراثية من خلال مسابقة تراثي 4 للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي التي أطلقها الجهاز لمدة خمس سنوات متتالية.