التنسيق الحضاري ينظم غدا ندوة «تراث بورسعيد المعماري والعمراني»

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ندوة بعنوان «تراث بورسعيد المعماري والعمراني» وذلك غدا الأربعاء المقبل الموافق 27 أكتوبر 2021، بمقر قصر ثقافة بورسعيد الساعة 11 صباحا، وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة ببورسعيد عاصمة للثقافة المصرية2021، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

ويلقي الندوة الدكتورة دليلة الكرداني استاذ العمارة و التصميم العمراني بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف المقدم أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة بورسعيد، وتدير الندوة المهندسة هبة الله يوسف مدير عام تخطيط المشروعات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ملامح ندوة التنسيق الحضاري في بورسعيد

وتناقش الندوة أهم الأحداث المؤثرة في المخزون المعماري البورسعيدي والتراث المعماري ببورسعيد بين الحفاظ والارتقاء، وتأثير الموقع الجغرافي على العمارة والتخطيط بمدينة بورسعيد، وتأثرها عمرانيا بقناة السويس.

وأيضا احتفالا ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2021، يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بجولة تراثية للتعرف على التراث العمراني والمعماري ببورسعيد وقناة السويس، حيث تبدأ الجولة من حديقة «فريال» التراثية وذلك في تمام الخامسة مساء 27 أكتوبر 2021، على أن تكون مدة الجولة 45- 60دقيقة، وتصاحب الجولة الدكتورة هايدي شلبي، مدير المناطق التراثية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

وكانت وزارة الثقافة أعلنت في مارس الماضي إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية متنوعة في المدينة الباسلة بمناسبة اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.

وتهدف الفعاليات إلى الاحتفاء بمدينة بورسعيد وإبراز مقوماتها الثقافية والتي كانت ولا تزال مصدرا ملهما للفكر والأدب والثقافة، حيث سطر أهلها تاريخا للنضال الوطني وبطولات وإنجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لمبدعي مصر والعالم، لتناولها فأصبحت بورسعيد انطلاقة لقوة مصر الناعمة أمام العالم، وتشمل كل ألوان الفكر والإبداع.