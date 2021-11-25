التقرير الطبي يكشف «هتك عرض» طفلة المعادي ضحية عامل الأسانسير

حصلت «الوطن» على صورة من تقرير الطبي المبدئي الخاص بالطفلة التي تبلغ من العمر 3 سنوات، ضحية العامل الذي هتك عرضها، داخل دورة مياه بمدرسة شهيرة بالمعادي، بعد ما أمرت جهات التحقيق بعرضها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان ملابسات الواقعة.

وتبين من التقرير الطبي المتعلق بشأن «سارة» الضحية الأولى التي تم الاعتداء عليها جنسيا وهتك عرضها داخل المدرسة، وجود إحمرار في فتحة الشرج، الذي يعد دليلًا واضحًا يشير إلى ارتكاب المتهم جريمته بحق الطفلة، بعد أن أنكر كل الاتهامات المنسوبة إليه أمام جهات التحقيق.

تجديد حبس المتهم

وفي وقت سابق جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بعد خضوعه لجلسة تحقيق استمرت 180 دقيقة لكشف تفاصيل الواقعة، وهي الواقعة التي أنكرها، حسبما أعلن المحامي خليفة أحمد، دفاع طفلة ضحية هتك العرض داخل مدرسة بالمعادي لـ«الوطن».

أقوال أسرة الطفلة

واستمعت جهات التحقيق، لأقوال أسرة الطفلة، «سارة» الضحية الأولى بأقوالها أمام جهات التحقيق، فيما حدث مع الطفلة داخل إحدى دورات المياه الموجودة بالمدرسة، وقالت والدة الطفلة، إن ابنتها شكت لها بقولها: «يا ماما عمو شطفني ووجعني»، وأضافت: «أول ما سمعت الكلام دا منها توجهت للمدرسة وتقابلت مع إدارتها، وأنكروا الواقعة، وقالوا ماعندهمش حد بيعمل كدا ولما رجعت البيت أكدت الواقعة، كمان مفيش كاميرات مراقبة في المدرسة»، واتهمت الأسرة المدرسة بالإهمال في حياة الأطفال.

بداية الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص، يتهم فيه عاملا بالتحرش بطفلتها داخل مدرسة خاصة، وبالانتقال والفحص، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 18581 جنح المعادي، وعرضه على جهات التحقيق التي أصدرت قرارها السابق، بتجديد حبسه 15 يوما.