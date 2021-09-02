أمن القاهرة يعيد فتاة متغيبة لأسرتها بعد «تعهد بحسن رعايتها»

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة في وزارة الداخلية، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته (11 عاما) مقيمة بذات العنوان، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث واتخاذ الإجراءات اللازمة، للبحث عن الفتاه المتغيبة.

صفحة على «فيسبوك» نشرت صور الفتاة المتغيّبة

وتوصلت جهود فريق البحث بحسب بيان عن وزارة الداخلية، إلى نشر صورة الفتاة المشار إليها على إحدى صفحات (فيس بوك)، وعلى الفور تم التواصل مع المسؤولة عن الصفحة وقررت بالعثور على الطفلة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وجرى استلام الفتاة وتسليمها لوالدها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.

وقدّم والد الفتاة الشكر لرجال الشرطة، وأعرب عن تقديره للجهد المبذول في إعادتها لأسرتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.