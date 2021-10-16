توقيع الكشف الطبي على المحتجزين بمديرية أمن القاهرة

أجرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، زيارة لأقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن القاهرة؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.

ويأتي ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

خدمات طبية

كما شارك قطاع الخدمات الطبية بقافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، إذ تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين المترددين على الأقسام والمنشآت الشرطية بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

حسن معاملة المحتجزين

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن تلك الزيارات تستهدف التأكد من كفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومراعاة مطابقة أماكن الاحتجاز للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوافر التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين والعمل على تدارك السلبيات وإزالة المعوقات، والتأكيد على رجال الشرطة بإحداث التوازن بين تحقيق الأمن وإحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.