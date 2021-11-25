15 عاما من المرض النفسي تنهي حياة جندي أمريكي احتج على عمليات تعذيب

في ظروف غامضة ومثيرة توفي «إيان فيشباك»، الضابط السابق في الجيش الأمريكي، داخل إحدى دور الرعاية بولاية «ميشيغان الأمريكية»، دون أن يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى لحظة نشر الخبر، ووفقاً للنعي الذي نشرته العائلة فإن «إيان» ،42 عاماً، توفي يوم 19 نوفمبر بصورة مفاجئة.

عمليات تعذيب واعتداء ضد العراقيين والأفغان

وتعود تفاصيل إيداع «إيان»، داخل دار الرعاية بسبب معاناته من مرض الاكتئاب، الأمر الذي أدّى إلى تدهور صحته العقلية والجسدية، عقب عودته من الخدمة في الجيش قبل 15 عاماً، كمجند في العراق وأفغانستان، بعدما سيطرت عليه صدمة وويلات الحرب، وما إن هبطت الطائرة التي استقلها «إيان»، للأراضي الأمريكية عام 2005، حتى قام بالإبلاغ عن عمليات تعذيب بشعة وممنهجة تعرّض لها معتقلون عراقيون وأفغان على أيدي جنود الجيش الأمريكي.

قانون مناهضة التعذيب

وقال «إيان»، حينها، إنّ معتقلين في العراق وأفغانستان، تعرضوا للضرب والإيذاء على يد الجنود الأمريكيين، وأفاد «إيان»، وعضوان سابقان في الفرقة 82 الجوية، أن سجناء في أفغانستان والعراق تعرضوا للعديد من الانتهاكات منها الاعتداء وتعرضوا لدرجات حرارة مرتفعة، كما تم حرمانهم من النوم في محاولة لاستخراج المعلومات منهم، أو لمجرد تسلية الجنود، وأدى الإبلاغ عن الانتهاكات إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون مناهضة التعذيب، عام 2005.

وكان الجندي الأمريكي الراحل، كتب عن الانتهاكات في رسالة وجهها إلى كبار مساعدي السيناتور الجمهوري الراحل «جون ماكين»، الذي كان عضوا في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري جون وورنر الذي كان يترأس اللجنة.

وفي نص رسالته إلى «ماكين»، قال: «على الرغم من جهودي، لم أتمكن من الحصول على إجابات واضحة ومتسقة من قيادتي حول ما يشكل معاملة قانونية وإنسانية للمعتقلين»، وأضاف: «أنا على يقين من أن هذا الالتباس ساهم في مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك التهديد بالقتل والضرب والإكراه البدني الشديد وأخذ الرهائن والحرمان من النوم والمعاملة المهينة»، وتابع: «شاهدت أنا والجنود تحت إمرتي بعض هذه الانتهاكات في أفغانستان والعراق».

العائلة تنعى الجندي الراحل

وقالت عائلته: «واجه إيان العديد من التحديات وشعر الكثير منا بالعجز.. حاولنا أن نقدم له المساعدة التي يحتاجها، يبدو أن النظام خذله تماما وبشكل مأساوي»، وتابعت: «هناك العديد من الأسئلة حول وفاته والسبب الرسمي لوفاته غير معروف في هذا الوقت، يمكننا أن نؤكد أننا سنسعى لتحقيق العدالة لإيان، لأن العدالة هي أكثر ما يهمه».