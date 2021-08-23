«فرانس برس»: «طالبان» لن تشكل حكومة إلا بعد انسحاب آخر جندي أمريكي

قال مصدر في حركة «طالبان»، إنه لا حكومة جديدة في أفغانستان حتى رحيل آخر جندي أمريكي من البلاد»، وذلك بعدما صرح المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين، بأن 31 أغسطس خط أحمر للقوات الأمريكية في أفغانستان، وأن الحركة ستتعامل معها كاحتلال إذا قررت الولايات المتحدة التمديد لتلك القوات بعد هذا الموعد.

وتأتي تأكيدات وكالة الأنباء الفرنسية وتصريحات مسؤولي طالبان، رغم الحديث عن مشاورات سياسية تجريها الحركة؛ من أجل تشكيل حكومة.

31 أغسطس موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

31 أغسسطس هو اليوم الذي حددته الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان بعد نحو 20 سنة من الحرب التي بدأت عام 2001 عندما أسقطت الولايات المتحدة حركة طالبان عسكريا، عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول وغالبية مدن أفغانستان في وقت زمني قياسي، وسط انهيار تام واستسلام للجيش الأفغاني الذي دربته «واشنطن» لسنوات طويلة وأمدته بالأسلحة الحديثة.

مساع لتشكيل حكومة توافق في أفغانسان

وتجري حركة طالبان مشاورات سياسية في الوقت الحالي؛ من أجل تشكيل حكومة يدعو كثير من المراقبين الدوليين إلى أن تكون حكومة وفاق تشمل جميع الأطراف في أفغانستان.

وفي هذا السياق، وتنفيذا لوعودها أصدرت حركة «طالبان» اليوم عفوا عاما عن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول الحركة إلى كابول، وكذلك يشمل العفو جميع المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة.

طالبان تتوعد بعدم القيام بأي أعمال انتقامية

وعند دخول العاصمة، وعدت حركة طالبان بأنها لن تقوم بأية أعمال انتقامية، وأن الحركة التي وصلت إلى الحكم اليوم ليست هي الحركة التي حكمت البلاد في الفترة من 1996 إلى 2001.

وأكدت الحركة أنها ترغب في إدارة البلاد سلما، إلا أن تاريخ الحركة يجعل كثيرين يتوجسون منها، على نحو رصدته كثير من الصور للأفغانيين الذين يرغبون في الفرار من البلاد.