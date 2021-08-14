عاجل.. بايدن يوافق على نشر 5 آلاف جندي أمريكي في أفغانستان

وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على نشر 5000 آلاف جندي في أفغانستان لتسهيل عملية نقل الرعايا الأمريكيين، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وحذر بايدن، حركة «طالبان» من رد عسكري «سريع وقوي» إذا هاجمت مصالح أمريكية.

ويعقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، ومسؤولي الأمن القومي الأمريكي، اجتماعا الآن لبحث الفوضى في أفغانستان.

واستولت حركة «طالبان» على أكثر من نصف الولايات الأفغانية، كما قاربت على الوصول إلى العاصمة كابول، وسيطرت على ولاية بلخ، ثاني أكبر الولايات في أفغانستان.