أفضل طرق التخلص من الناموس بعد انتشاره في المنازل.. القرنفل ورذاذ الثوم

على مدار الأيام القليلة الماضية، بدأ الكثيرون يتحدثون عن انتشار الناموس في منازلهم بكثرة، الأمر الذي جعلهم يبحثون عن سبب انتشاره خلال تلك الأيام، وكيفية التخلص منه لتجنب لدغاته والأمراض التي تنقلها لدغات الناموس، وبشكل خاص من يسكنون بالقرب من المناطق الزراعية.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، أفضل طرق للتخلص من الناموس في المنازل تجنبا لانتشار الأمراض والعدوى التي يحملها، بعد أن انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، وفق موقع «in today» الشهير، والتي جاءت كالتالي:

طرق التخلص من الناموس داخل المنزل

- إذا كنت تريد منزلا خاليا من الناموس، عليك أولاً التأكد من عدم دخول البعوض إلى منزلك عند غروب الشمس، ويكون ذلك بغلق جميع الأبواب والنوافذ بإحكام مع ضرورة غلق الأضواء.

- يمكن استخدام الأسلاك التي تمنع دخول البعوض والناموس لوضعها على النوافذ والأبواب لتسد المساحة حول الأبواب والنوافذ الخاصة.

- يمكن أن تكون المياه المتجمعة من مكيف الهواء أو الحديقة سبب أساسي في جذب الناموس، لذلك يجب التخلص منها على الفور.

- إذا كان هناك مكان داخل المنزل مثل غرف التخزين أو الغرف العلوية للمطبخ يجب التخلص منها، إذ تقوم بتكديس العناصر القديمة، كما يجب تنظيف تلك المناطق من وقت لآخر حيث من المحتمل أن يقوم البعوض بعمل عش هناك.

- توجد بعض النباتات الطاردة للناموس والبعوض والتي يمكن استخدامها باعتبارها طريقة سهلة للتخلص من البعوض داخل المنزل، كما يمكن الاحتفاظ بهذه النباتات داخل الغرفة أو المكتب.

- يمكن لشرائح الليمون والقرنفل سويا أن تحافظ على المنزل من الناموس، إذ يكره البعوض رائحة القرنفل وأي شيء يحتوي على الحمضيات.

- يمكن استخدم رذاذ الثوم للسيطرة على الناموس وطرده من المنزل، إذ يجب فرم بضع فصوص الثوم وغليها في الماء لبعض الوقت، ثم يتم استخدام المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء المنزل للسيطرة على البعوض وطرده.