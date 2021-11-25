هايدي موسى من «أفضل 100 وجه بالعالم» لـ«إحياء أمجاد ملكات مصر» بافتتاح الكباش

تشارك المطربة المصرية هايدي موسى، في احتفالية طريق الكباش، التي تقام بالأقصر في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وشاركت الفنانة المصرية هايدي موسى، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من طريق الكباش، معلقة عليها: «انتظروني إن شاء الله النهاردة، الساعة السابعة والنصف، حدث تاريخي في أقدم مدينة بالتاريخ افتتاح طريق الكباش بالأقصر».

ويستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن المطربة المصرية هايدي موسى، قبل مشاركتها في احتفالية طريق الكباش اليوم:

هايدي موسى، هي ممثلة ومطربة مصرية، ولدت في 15 نوفمبر 1993، استطاعت منذ صغرها الالتحاق بـ كورال الأطفال عن طريق فرقة سليم سحاب.

هايدي موسى تشارك في برنامج «آراب أيدول»

وشاركت موسى، في برنامج اكتشاف المواهب «آراب أيدول»، بموسمه الثاني، ولكنها خرجت من المنافسة في المراحل الأولى.

هايدي موسى في «استار أكاديمي»

وكررت الفنانة هايدي موسى، تجربتها من خلال الاشتراك في برنامج مواهب آخر، يحمل اسم «استار أكاديمي»، في موسمه الحادي عشر، ولكن هذه المرة استطاعت الوصول إلى المراحل النهائية، وحصلت على المركز الثاني.

أغنية «مصر اللي بجد»

وقدمت موسى، أول كليب لها عام 2016، ويحمل اسم «مصر اللي بجد»، وشاركها في غنائها عدد كبير من الفنانين.

هايدي موسى تدخل قائمة أفضل 100 وجه في العالم

وفي عام 2016، شاركت في قائمة أفضل 100 وجه بالعالم، وتعد الوجه المصري النسائي الوحيد بين أجمل نساء العالم، وفقاً لتصنيف «top beauty world»، واحتلت المركز 38 بالقائمة التي تضمنت 100 امرأة.

تجربة هايدي موسى في التمثيل

وخاضت موسى، تجربة التمثيل، من خلال مسلسل «لأعلى سعر»، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2017، وجسدت من خلاله شخصية «زهرة».