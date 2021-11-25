10 حالات لإسقاط ووقف صرف تعويض البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص يستحقون تعويض بطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال.

وأشارت عبر موقعها الرسمي، إلى أنه يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

حالات إسقاط صرف تعويض البطالة

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 على أنه يسقط الحق في صرف تعويض البطالة، في الحالات التالية:

1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتـب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

- أن يعادل أجره على الأقل (75%) من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

- أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.

٢- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.

5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.

6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

حالات إيقاف صرف تعويض البطالة

وأوضحت التأمينات أنه يتم إيقاف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:

- إذا لم يتردد المؤمن عليـه علـى مكتـب القـوى العاملـة الـذي قيـد اسمـه فيـه مـتعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.