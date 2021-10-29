«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن صرف معاش المؤمن عليه بعد وفاته

نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على استحقاق ذوي صاحب المعاش أو المؤمن عليه للمعاش، بعد وفاته، وذلك بدءا من أول شهر وفاة المؤمن عليه.

وترصد «الوطن»، أبرز الأسئلة التى أجابت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، فيما يتعلق بصرف المعاش للمستفيدين، حيث جاءت الأسئلة كالتالي:

ماهى حالات استحقاق الابن لمعاش والده المتوفي؟

وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنه يشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الطالب بالتعليم الذى لم يتجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، بشرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، ويستحق العاجز عن الكسب المعاش ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

هل تستحق الابنة معاش والدها المتوفي؟

يشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة، وإذا كان نصيب الابنة في معاشها عن والدها، أكبر من دخلها من عملها، فتستحق الفرق بينهما، وفى حالة إذا كان نصيبها في معاش والدها أقل من الدخل من العمل فيتم إيقاف الصرف.

ماهى شروط استحقاق الأخوة فى معاش أخيهم المتوفي؟

يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات، المعاش، ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، وألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل​، كما يشترط ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعًا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه.

ماهى شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المؤمن عليه؟

يشترط لاستحقاق أرملة صاحب المعاش، أن يكون الزواج موثقًا، وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة، إذا توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق، ويصرف المعاش للحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.