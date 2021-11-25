«العليا للفيروسات» تنفي وجود عجز في الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات الجامعية

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا توجد أي نواقص في المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات الجامعية، وهناك استعداد تام لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا.

تطعيمات فيروس كورونا للأطفال

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر لم ترصد أي تحورات جديدة لفيروس كورونا، إذ تعد سلالتي «دلتا» و«دلتا بلس» الأكثر انتشارًا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وهيئة الدواء يدرسان منح تطعيمات فيروس كورونا للأطفال الأقل من عمر 15 حتى 12 عامًا.

وأضاف أنه يجرى خلال الفترة الحالية، منح تطعيمات فيروس كور ونا، للأطفال الذين تتراوح أعماهم بين 15 إلى 18 عامًا، كما يجرى تطعيمهم بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا .

استشارة الطبيب حال ظهور أي أعراض لفيروس كورونا

وناشد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، المواطنين بضرورة الإسرع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للوقاية من الإصابة بالفيروس، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، والاهتمام بضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تطعيم منسوبيها ضد فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل على لقاح كورونا، مع تطعيم الطلاب الأقل من 18 وحتى 15 عامًا.