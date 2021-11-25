وفيات كورونا تتجاوز الـ100 ألف في ألمانيا.. وتراجع الإصابات في الصين

أفادت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الخميس، بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، منذ بدء الجائحة تجاوزت 100 ألف وفاة، كما سجل معهد «كوخ» لعلم الفيروسات التابع لوزارة الصحة في ألمانيا، 351 حالة وفاة، 75 ألف و961 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا، وهي قفزة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و573756 حالة.

ارتفاع عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة

وفى الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و ألف و504 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الإحصاءات والبيانات لجامعة جونز هوبكنز، اليوم الخميس، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا جراء تفشي الوباء، إلى أكثر من 48 مليون إصابة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 775 ألف حالة وفاة.

انخفاض عدد إصابات كورونا بالصين

وفى ظل ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل حالتي إصابة جديدتين فقط محليتي العدوى بفيروس كورونا، خلال اليوم الماضي كلتاهما في مقاطعة «يونان» بجنوب غرب الصين، كما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، بحسب وكالة الأنباء «شينخوا» الصينية.

اللقاحات تقلل نسبة العدوى بفيروس كورونا

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تقلل بنسبة 40% انتقال الطفرة المتحورة دلتا المهيمنة الآن في العالم، محذرة من أن الناس يقعون ضحية شعورهم الزائف بالأمان.

متحور «بوتسوانا» الجديد

ومن ناحية أخرى، حذر العلماء، اليوم، من انتشار متحور «بوتسوانا» الجديد من فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد -19»، ويأتى ذلك بعد إصابة 8 حالات من بينهم 7 حالات في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الأفريقية، فيما جاءت الحالة الثامنة فى مدينة «هونج كونج» الصينية.

وذكرت صحيفة «إندبندت» البريطانية، أن العلماء أطلقوا على المتحور الجديد اسم «بوتسوانا» أو «بي.1. 1529» بعد اكتشاف عدد هائل من الطفرات فيه، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة.

وبحسب الصحيفة، جرى تشخيص أول إصابة بمتحور «بوتسوانا» في جمهورية بوتسوانا، جنوبي القارة الإفريقية، كما عثر فى وقت لاحق على 7 حالات أخرى من بينهم حالة في مدينة «هونج كونج» الصينية، بعد عودته من جنوب أفريقيا.