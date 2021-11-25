«الصحة» تكشف توقيت تلقي لقاح كورونا بعد التعافي من الإصابة بالفيروس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة للقاح كورونا في مصر ستكون متوافرة لبعض الفئات وهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الفئات تتمثل في الكوادر الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أهمية هذه الجرعة التعزيزية لتقوية المناعة.

مصابو كورونا يمكنهم الحصول على اللقاح فور التعافي

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المواطنين المتعافين من فيروس كورونا يمكنهم الحصول على لقاح كورونا بعد التعافي وفقا لآخر دراسات أجريت في هذا الشأن، موضحا أنه منذ فترة كان يجري الانتظار لمدة 28 يوما ثم أخذ اللقاح ولكن في الفترة الحالية يمكن أخذ اللقاح بعد التعافي «واللي عاوز يستنى يستنى الموضوع ليس إلزاميا».

«الصحة» تعلن استقبال 3 ملايين و688 ألفًا و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري والوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 40% للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدا على توافر جميع الللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية، وترقب الوزارة استقبال 17 مليون جرعة حتى نهاية الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت مساء أمس استقبال 3 ملايين و688 ألفًا و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي منها لقاح جونسون واسترازينكا، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، وطمأنت المواطنين وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق والأعراض الجانبية تزول في غضون يومين ولا تحتاج إلى الذهاب إلى طبيب.