تفاصيل التأمين على العمالة غير المنتظمة والتسهيلات المقدمة من الهيئة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن العمالة غير المنتظمة يمكنها الاشتراك في التأمينات، ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي نص على أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، إذ تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، مشيرًا إلى استحقاقه معاشًا بحد أدنى 900 جنيه، وذلك عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش.

العامل غير المنتظم يدفع 9% فقط

وأكد «عوض»، في بيان صحفي، أن الحد الأدنى للعمالة غير المنتظمة ليس ثابتًا، بل يزيد بصورة سنوية، إذ يدفع العامل غير المنتظم 9% فقط اشتراك تأميني.

المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة

ومن جانبه، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وتتضمن الآتي:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة، أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية، أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

فئات العمالة غير المنتظمة

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية، فئات العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل مايلي:

- عمال التراحيل.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- خدم المنازل ومن في حكمهم.

- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

-حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواءً كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.