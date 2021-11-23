10 خدمات رعاية لأصحاب المعاشات في قانون التأمينات.. تخفيضات في النوادي والمواصلات

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة للمسنين، إذ يجرى خلال الفترة الراهنة إصدار بطاقة خدمات متكاملة للمسنين تضمن أحقية حاملها في الحصول على كافة الخدمات المقدمة له، موضحة أن مشروع قانون المسنين يعمل على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمسنين.

تفاصيل خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

وفي هذا السياق، نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على تقديم الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، إذ نصت المادة 96 من القانون على أن يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، والتي تتمثل فيما يلي:

- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات، وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

- توفير الوسائل الترفيهيـة كـالرحلات ومشاهدة عروض المسارح، والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

تيسيرات خاصة لأصحاب المعاشات

كما نص قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية.

- تخفيض في وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، و يكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.

- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجـور السفر بطائراتها.

- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.