وزارة التضامن: 7 ملايين مسجل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة

قال عاطف الشبراوي، مسؤول برنامج «فرصة» للتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جرى التعاون مع وزارة التخطيط، لتمكين 30 ألف من العمالة غير المنتظمة، وفقا لبروتوكول موقع بين الوزارتين.

ولفت «الشبراوي» إلى أنه جرى مراجعة قواعد البيانات، موضحا أن هناك ما يزيد عن 7 ملايين مسجل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا مقارنة قواعد بيانات تكافل وكرامة مع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، مع مختلف قواعد البيانات للتعرف على الفئات الحقيقية منهم.

توفير فرص عمل لمستفيدي تكافل وكرامة

وأضاف مسؤول برنامج «فرصة» للتوظيف، في تصريحات صحفية له، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجمعيات لتوفير فرص عمل لمستفيدى تكافل وكرامة، أنه شكلت لجنة من قبل وزيرة التضامن الاجتماعي، للتعريف بمختلف أنواع العمالة غير المنتظمة، التي تشمل «الصيادين، جامعي القمامة، الأعمال الإنشائية»، وغيرها، للبحث عن فرص تمكنهم من خلال البرنامج.

بحث البيانات للتعرف على الفئات الحقيقية

ونوه عاطف الشبراوي إلى أنه يجرى بحث المبادرات، وفرص التمكين لمساعدتهم، مشيرا إلى أنه تقارن قواعد البيانات، للتعرف على الفئات الحقيقية التي ينطبق عليها التعريف في المبادرة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أنه يتم العمل بالبرنامج في 17 محافظة.

تنفيذ 2000 مشروع في محافظة المنيا

وأكد «الشبراوي» أن هناك عدة أنواع من برنامج فرصة، بينهم «التجريبي»، مع البنك الدولي، الذي يستهدف 8 محافظات، منوها إلى أنه جرى البدء فيه من يناير 2020، والتوقف كان بسبب كورونا؛ إذ كان يستهدف 50 ألف مستفيد، وهناك مبادرات للتمكين الاقتصادي، من خلال التنسيق مع وزارة الزراعة لتوفير 4 آلاف مشروع في مجالات التنمية الزراعية والحيوانية، كما نظمت مشروعات مع «الفاو»، بواقع 2000 ببداية العام الماضي، وسيجرى تنفيذ مثلها في محافظة المنيا، تستهدف 2000 سيدة.

الفئات المستهدفة من برنامج فرصة

يستهدف البرنامج عدة فئات كالتالي:

- المرأة

- الشباب

- ذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل والمهمشين.

- المستهدفون من تكافل وكرامة.

- الحالات المرفوضة والمحذوفة من تكافل وكرامة.

- المبادرات الأهلية والخاصة العاملة في التمكين الاقتصادي للمجتمعات والأفراد.