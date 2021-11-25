تراجع مبيعات سوبارو بأمريكا لأول مرة منذ التسعينيات

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر سوق لسيارات شركة سوبارو اليابانية في العالم، وتحقق مبيعات سنوية تصل إلى أكثر من 650 ألف سيارة داخل سوق السيارات الأمريكي فقط منذ عقود.

ولكن خلال فترة انتشار فيروس كورونا في العالم، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، ومع تفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية، انخفض إنتاج سوبارو من السيارات، وبالتالي انخفضت المبيعات في العالم أجمع، وبالأخص السوق الأمريكي أكبر أسواق شركة سوبارو اليابانية في العالم، خلال عام 2020.

انخفاض المبيعات بنحو 600 ألف سيارة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوبارو «تومومي ناكامورا» في حوار مع مجلة Automotive News، إن مبيعات سوبارو في عام 2021، في الولايات المتحدة الأمريكية ستنخفض للمرة الثانية على التوالي إلى حوالي 600 ألف سيارة، بانخفاض 50 ألف سيارة عن عام 2019 ما قبل كورونا.

وبانخفاض عن العام السابق 2020 بحوالي 12 ألف سيارة، وهو أقل انخفاض لمبيعات شركة سوبارو في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق سيارات للشركة في العالم، ويعتبر هذا الانخفاض هو الثاني على التوالي.

حيث يمثل الانخفاض في العام الحالي 2021 المرة الأولي منذ عام 1995 التي حققت فيها شركة سوبارو سنوات متتالية من انخفاض المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب Automotive News.

الرئيس التنفيذي يتوقع انتعاش المبيعات في 2022

ومع ذلك أعلن الرئيس التنفيذي لشركة سوبارو اليابانية «تومومي ناكامورا»، أنه متوقع انتعاش المبيعات مرة أخري في عام 2022 مع انحسار أزمة الرقائق الإلكترونية، ومن المتوقع أن تصل مبيعات سوبارو في الولايات المتحدة الأمريكية العام القادم إلي 650 ألف سيارة.