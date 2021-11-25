الرئيس السيسي يشاهد فيلم «الأقصر.. السر» خلال حفل افتتاح طريق الكباش

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا خلال حفل افتتاح طريق الكباش يحمل عنوان «الأقصر.. السر»، يتحدث عن أهالي الأقصر ومعالمها، خاصة النيل و«الحنطور»، وأسرار الثقافة الشعبية التي تجذب السياح إليها.

وظهر في الفيلم عدد من الخبراء والأهالي يتحدثون عن الأقصر وتاريخها وتنوع حضارتها، وكنوزها، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى موقع حفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر.

طريق الكباش كان يشهد احتفالات أعياد الـ«أوبت»

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح للاستمتاع بسحر الرحلة سيرًا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

ويعتبر طريق الملوك، أو طريق الكباش، هو طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، الذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.