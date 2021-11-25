محمد حماقي يقدم أغنية حفل افتتاح طريق الكباش.. «حلوة بلدنا حلوة»

ظهر الفنان محمد حماقي، خلال افتتاح طريق الكباش، في مدينة الأقصر، بأغنية الافتتاح الرسمية «حلوة بلدنا حلوة».

كلمات أغنية «حلوة بلدنا حلوة»

وتضمنت كلمات الأغنية:

هنا هنا فى جنة على أرضنا وجالنا العالم

قال هنا مكانا من بداية الحياة

من كل البلاد بلادنا فيها حجر بينطق تاريخنا

وده يشهد يعيش جوا روحنا ده بداية الحياة

لف الدنيا دور ودور كل فين تشوف تصور

سحر يعيش سنين تصور كل ده عندنا

حلوة وناسها حلوة شوفوا الجمال

شوفوا الخيال وشوفوا نيلها

حلوة بلادنا حلوة الكون بحاله

وبجماله مش في جمالها

ويستعد «حماقي» لإحياء حفلا غنائيًا على مسرح «أبو بكر سالم»، بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 2 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الفنان المصري مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، ويأتي الحفل ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

حفل افتتاح طريق الكباش الأسطوري

وانطلق حفل افتتاح طريق الكباش الأسطوري في محافظة الأقصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، في مراسم تحاكي احتفالات المصريين القدماء منذ أكثر من 5 آلاف سنة بأعياد «الأوبت»، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثار في العالم، بهدف التروّيج للسياحة في مدينة الأقصر، وإظهار ما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية.

الكرنفال الذي تتجه أنظار العالم نحوه، قدم الحفل الخاص به مجموعة من إعلاميين يروون تاريخ الأقصر، وما تحتويها من معابد وآثار فرعونية خلابة، ولا سيما طريق الكباش، من ضمنهم: الإعلامية إيمان الحصري، والإعلامية إنجي القاضي، زالإعلامية ندى رضا، والإعلامي حسام حداد، والإعلامية نانسي نور، والإعلامي محمد الشاذلي، والإعلامية هدير أبو زيد، والإعلامية نهى درويش.

مع شارة الانطلاق، اصطفت الفرق المشاركة واتخذ 600 شاب مواقعهم على طول طريق الكباش، رافعين البيارق والأعلام، وثلاث محفات تمثل ثالوث طيبة المقدس «آمون وموت وابنهم خنسوفي».

وتشهد الاحتفالية أوبريت غنائي مدته 26 دقيقة، يمزج بين أنشودة آمون وأنشودة حتشبسوت وأغنية «الأقصر بلدنا بلد سواح»، أعاد توزيعه المايسترو نادر عباسي، والفنان أحمد الموجي، ويشارك فيه الفنان وائل الفشني والفنانة شهد، كما سيقدم محمد حماقي فقرة خاصة يُهدي فيها أغنية خاصة لمصر، وتنطلق في سماء الأقصر بالونات ومراكب وذهبية، تحمل شعار الأقصر.