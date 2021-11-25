نجوم هنود شاركوا في مهرجان القاهرة السينمائي.. أي آر رحمان ليس الأول

تبدأ فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43 غدا الجمعة، وتستمر حتى 5 ديسمبر 2021، ويجرى تكريم عدد من الفنانين الأجانب خلال فعاليات المهرجان، ومن ضمن المكرمين، الموسيقار الهندي أي آر رحمان.

ولم يكن الفنان الهندي أي آر رحمان، أول الفنانين الهنود المكرمين ضمن فعاليات القاهرة السينمائي، فقد كرم من قبل أميتاب باتشان وفرح خان، ويقدم «الوطن» تفاصيل تكريم مشاهير الهند في المهرجان بدوراته السابقة.

الموسيقار أي أر رحمان، ليس الأول المكرم بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تم تكريم أميتاب باتشان في عام 1991، ومن ثم شارك كضيف شرف في عام 2001، فضلا عن فوز فرح خان بجائزة «فاتن حمامة» عام 2015.

مشاركات أميتاب باتشان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد أميتاب باتشان، الهندي الأول الذي كرم بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 1991.

وقرر سعد الدين وهبة، رئيس المهرجان حينها، تكريم أميتاب باتشان ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لـ عام 1991، وتم استقباله بشكل حافل.

أميتاب باتشان يزور منزل السادات

كما يذكر أنه أثناء حضور باتشان، لفندق الماريوت، الذي كانت تقام به فعاليات المهرجان، اجتمعت جماهير غفيرة، مما جعل الأمن يعجز عن السيطرة، وحاولوا اقتحام الفندق من أجل رؤيته، حيث إن حضوره طغى على مشاركة نجوم هوليوود حينها، وفقا لما ذكر في بيان السفارة الهندية الإعلامي على الموقع الرسمي، عن زيارة أميتاب باتشان لمصر عام 1991، وقد زار بيت السادات خلال ذلك الزيارة.

بينما شارك باتشان، كضيف شرف لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2001، ويذكر أن زوجته جايا باتشان كانت من ضمن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان بهذه الدورة.

الهندية فرح خان حصدت جائزة «فاتن حمامة»

كرمت المخرجة ومصممة الاستعراضات الهندية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2015، في دورته الـ 37، وفازت بجائزة «فاتن حمامة».

تعد فرح خان من أشهر مخرجات الهند، وحققت نجاحا هائلا في مجال كتابة السيناريو، وتصميم الاستعراضات، والإخراج بالهند، ومن أبرز أفلامها «أوم شانتي أوم» لـ شاروخان.

عرفان خان عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة

فضلا عن أن الهندي الراحل عرفان خان، كان ضمن لجنة التحكيم الدولية لـ الأفلام الروائية، في الدورة الـ 34 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لعام 2011، فضلا عن مشاركة الهندية سيلينا جيتلى كـ ممثلة عن الهند، من ضمن لجنة التحكيم العربية لمسابقة الأفلام العربية، بنفس الدورة.

وقد شاركت الهند في الدورة الـ 34 في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بـ فيلم «خطاب لم يستكمل»، للمخرجة الهندية، أبارنا سين.