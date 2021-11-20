أميتاب باتشان يهنئ ابنه أبهيشيك بفيلمه الجديد «Bob Biswas»: فخور بك

هنأ الفنان العالمي الهندي أميتاب باتشان، نجله أبهيشيك، بإطلاق المقطع الترويجي لـ فيلمه الجديد «bob biswas»، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، والعمل مقتبس من فيلم «كهاني» عام 2012، لـ فيديا بالان، ويعد الفيلم الجزء الثاني منه.

أميتاب باتشان لـ أبهيشيك: «فخور إنك ابني»

وعبر أميتاب باتشان، عن فرحته، بـ إطلاق المقطع الترويجي لفيلم نجله، معلقا: «فخور إنك ابني»، ورد ابنه الفنان أبهيشيك قائلا: «موسم الأعاصير بدأ».

تفاصيل فيلم « bob biswas» لـ أبهيشيك باتشان

يقوم بـ بطولة فيلم « bob biswas»، أبهيشيك باتشان، شيترانغادا سينج، روي ديتيبريا، تينا ديساي، ومن إنتاج، ريد تشيليز إنترتينمنت، فضلا عن مشاركة ، المنتجون «سوجوي جوش، غوري خان، غوراف فيرما»، و إخراج، ديا أنابورنا غوش.

من المقرر إطلاق فيلم «بوب بيسواس»، يوم 3 ديسمبر2021 على منصة «Zee 5»، وتدور أحداث الفيلم منذ أن انتهى فيلم «كهاني»، وهو عن حياة الشخص الذي دفع بـ فيديا بالان تحت القطار في آخر مشهد بالفيلم، الذي كان يجسد شخصية الرجل البسيط الطيب في الفيلم، وكان يجسد الدور في الجزء الأول الفنان الهندي ساسواتا تشاترجي، لذا قام أبهيشيك بمحاولة مقاربة مظهره بالفيلم بالممثل الأصلى للدور في الجزء الأول.

أحداث فيلم « bob biswas»

بينما يبدأ الجزء الثاني من الفيلم بفقدان ذاكرة البطل، ونسيان ماضيه كـ قاتل، وبالرغم من ذلك يشك كل من حوله نحو سلوكه، و سوف ينضم لوظيفة جديدة، و سوف يكون متزوج ولديه ابنة.

نال أداء أبهيشيك في المقطع الترويجي، إعجاب المتابعين، وخاصة عند بثه على منصة «يوتيوب»، وعلق أحدهم، قائلا: «أحب كيف يتحدى أبهيشيك نفسه كممثل، وما زلت أعتقد أن أفضل أعماله لم تأت بعد»، وآخر معلقا: «هذا يبدو أنه قاتل كهاني بالفعل، متحمسة بفارغ الصبر لمشاهدة الأداء الرائع لـ أبهيشيك».

بينما انتقد آخرون توكيل الدور لـ أبهيشيك باتشان، بدلا من الممثل الأصلي بالجزء الأول من الفيلم، فقد قال أحدهم: «أول ما يخطر على بالنا عن مشاهدة الفيلم هو الممثل الأصلي لـ الفيلم، ساسواتا تشاترجي، لا يمكن لأحد أن يحل محله»، واتفق آخر معه، قائلا: «ليس هناك تقارب مما قدمه ساسواتا تشاترجي في كهاني في الجزء الأول».