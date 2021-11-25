وفد من الشارقة يزور دار الكتب والوثائق القومية: ثناء وإهداء (صور)

زار وفد من الشارقة، برئاسة صلاح المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وكان في استقبال الوفد نيفين محمد موسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتباحث أعضاء الوفد مع الدكتورة نيفين موسي حول أوجه التعاون المشترك مع دار الكتب المصرية، وأجرى مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والوفد المرافق له من إدارة الوثائق والأرشيف الحكومي وإدارة الدراسات والخدمات المعرفية، جولة في دار الوثائق.

وشملت الجولة، قاعة البحث التي تقدم خدماتها للباحثين في المجالات المختلفة، ومركز ترميم الوثائق، الذي يعد من أكبر مراكز الترميم في الشرق الأوسط، ووحدة التصوير عالى الجودة حيث تتم عملية رقمنة الوثائق وفقا لأحدث التقنيات.

وفد الشارقة يبدي إعجابه بالعرض المتحفي الملحق بقاعة الموسيقى

وتوجه الوفد بعد ذلك إلى دار الكتب في جولة شملت قاعة الدوريات وقاعة الاطلاع الرقمي التي تتيح ما تمّ رقمنة من رصيد دار الكتب المصرية من كتب ودوريات.

كما شملت الجولة قاعة المكفوفين التي تقدم خدماتها المتنوعة للمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة من كتب مطبوعة بطريقة برايل وكتب مقروءة من خلال برنامج «ديزي».

وأبدى الخبراء الإماراتيون، إعجابهم بالعرض المتحفي الملحق بقاعة الموسيقى والذي يؤرخ لتاريخ الطرب والإبداع الموسيقي في مصر عبر العصور.

كما شملت الجولة قاعة الفنون وقاعة المراجع والمكتبات الملكية التي تعود إلى الأسرة العلوية.

نسخة من الكتاب التذكاري «مصر في المعارض الدولية» إهداء لوفد الشارقة

وأثنى أعضاء الوفد الإماراتي على الجهود الرائدة لدار الكتب والوثائق القومية في مجال ترميم المخطوطات والكتب والوثائق وأعربوا عن رغبتهم في الاستعانة بخبرات دار الكتب والوثائق القومية في تلك المجالات.

وفي ختام الزيارة، أهدت نيفين موسى الوفد نسخة من الكتاب التذكاري «مصر في المعارض الدولية.. 170 عامًا من التأثير والإبهار»، كما أهدى الوفد الإماراتي عددًا من إصدارات هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف لدار الكتب المصرية ومن أهمها كتاب «القول الحاسم في نسب وتاريخ القواسم» من تأليف الدكتور سلطان القاسمي.