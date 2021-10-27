وزيرة الهجرة تطمئن على بعثة دار الكتب بالسودان: ولادنا بعيد عن الأحداث

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ غرفة عمليات الوزارة المخصصة لمتابعة موقف المصريين في السودان بعد التطورات الأخيرة، تلقت عددا من الاستفسارات من أهالي بعثة الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب، للاطمئنان على صحة ذويهم المشاركين في معرض للكتاب هناك، والذين يستعدون لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب.

الجميع بخير

وأجرت وزيرة الهجرة بحسب بيان عنها، اتصالا هاتفيا بأشرف محمد أحمد، أحد أفراد البعثة، والذي أكد أنّ الجميع بخير، وأنّهم ملتزمون بما تنشره الدولة المصرية من تعميمات، حرصا على سلامتهم.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ غرفة عمليات الوزارة لمتابعة المصريين في السودان، تلقت كذلك استفسارات من الأهالي الموجودين في مصر عن أبنائهم الدارسين بالسودان، بسبب عدم إمكانية التواصل معهم للاطمئنان عليهم.

قلق الأهالي على ذويهم في السودان بسبب «الإنترنت»

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنّ سبب القلق الذي يعتري الأهالي، هو أنّ هناك بعض المشكلات في الإنترنت نتيجة للظروف الحالية، مؤكدة أنّ أعضاء الجالية المصرية بخير، ولم يصلنا أي شكوي منهم وليس لهم تداخل مع الأحداث.

لا داعٍ للقلق

وأكدت مكرم، أنّه لا داعٍ لقلق الأهالي، فأبناء الجالية بعيدين عما يحدث، لافتة إلى أنّ هناك تنسيقا مع الخارجية، وغرفة عمليات الوزارة منعقدة على مدار 24 ساعة، ويتولى فريق عمل الغرفة طمأنة الأسر على ذويهم بالسودان.