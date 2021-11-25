سر ابتسامة السيسي باحتفالية طريق الكباش: بريطاني بـ«جلابية صعيدي».. فيديو

«من أول مرة شعرت من جوة قلبي إني لازم أعيش هنا»، كلمات عبر بها أحد الأجانب الذين قرروا أن يعيشوا في مصر، تلك الكلمات كانت أحد الدوافع التي جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي يبتسم خلال احتفالية إحياء طريق الكباش في مدينة الأقصر.

وأضاف الأجنبي، الذي يدعى براين فلين، الفنان التشكيلي بريطاني الجنسية، الذي ظهر بجلباب صعيدي، في الفيلم التسجيلي «الأقصر.. السر» خلال حفل إحياء طريق الكباش في مدينة الأقصر، أنه يستيقظ مبكرا يوميا، مضيفا: «بحب نور الشمس، وبفطر جرجير، ولبن جاموسي لازم»، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الابتسامة.

براين: روح الناس هنا موجودة منذ آلاف السنوات

وتابع: «روح الناس اللي عايشين هنا النهاردة هى نفسها روح الناس اللي كانوا عايشين هنا منذ آلاف السنوات.. ولهذا السبب اشتريت أرض وبنيت منزل»، لافتا إلى إنه صمم المنزل بنفسه، وخصص لنفسه مكانا للرسم.

وأوضح أن أول مرة أتى فيها إلى مصر كانت في 2006، مضيفا: «من أول مرة شعرت من جوة قلبي أني لازم أعيش هنا».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد، منذ قليل، حفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر.

افتتاح طريق الكباش

ويعد افتتاح طريق الكباش، بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، للاستمتاع بسحر الرحلة، سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

ويعتبر طريق الملوك، أو طريق الكباش طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، والذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.