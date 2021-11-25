الرئيس السيسي يتفقد وحدة صحة الأسرة بقرية «الشهامة» في أسوان (صور)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحدة صحة الأسرة بقرية «الشهامة» بأسوان، وذلك ضمن زيارته التي أجراها للمدينة صباح اليوم.

الرئيس يزور مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية بعد تجديدها ضمن حياة كريمة

وقرية «الشهامة» بوادي الصعايدة بأسوان، هي إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، حيث زار الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة، ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية التي تمّ إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

قرية الشهامة بعد حياة كريمة.. تمهيد طرق وبناء مساكن وتطوير مدارس

يُشار إلى أنَّ قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً في توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية.

وجرى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وإنشاء مكتب بريد، كما جار الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وإنشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.