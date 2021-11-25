نيك جوناس ينفي شائعات انفصاله عن الهندية بريانكا بصورة رومانسية

نشر المطرب الأمريكي نيك جوناس، صورة رومانسية تجمعه بزوجته الهندية بريانكا شوبرا، لينفي الشائعات التي انتشرت مؤخرا بانفصالهما عقب حذف الأخيرة لقب زوجها من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

نيك جوناس ينفي انفصاله عن بريانكا بصورة

ونشر المطرب الأمريكي نيك جوناس، صورة تجمعه بزوجته الفنانة الهندية العالمية بريانكا شوبرا، لينفي شائعات انفصالهما، معلقا عليها: «أنا سعيد وممتن لك، شكرًا لك على كل شيء».

ونفت والدة بريانكا شوبرا، أيضا شائعة انفصالهما، أثناء مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التليفزيونية الهندية، فضلا عن تعليق بريانكا شوبرا، في حفلة لها منذ يومين بمقطع كوميدي عن استمرار زواجها من نيك جوناس.

ويرجع سبب كل هذه التكهنات عن طلاقهما، إثر حذف بريانكا شوبرا، لقب زوجها نيك جوناس من على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مما أثار الجدل حول سبب حذفها للقب «جوناس».

عادات الهند في الزواج

وتعد من العادات الهندية أن السيدة عندما تتزوج تغير لقبها من لقب عائلتها إلى زوجها، وبالفعل أرفقت بريانكا شوبرا، لقب عائلة زوجها بجانب عائلتها، على موقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها من المطرب الأمريكي نيك جوناس.

تزوج الثنائي نيك جوناس و بريانكا شوبرا، في عام 2018، بـ احتفال ضخم ويعد زفافا أسطوريا، تتضمن العادات والطقوس والتقاليد الهندية الاحتفالية، بجانب اتباع الطقوس المسيحية، التي تكون ديانة زوجها.

تعد الهندية بريانكا شوبرا، من أشهر فنانات بوليوود، فضلا عن وصولها لـ العالمية، وحققت شهرة واسعة في الساحة الدرامية الأمريكية.

حصدت بريانكا في عام 2000، على لقب ملكة جمال العالم، وشاركت في أنجح و أشهر أفلام بوليوود، وتستعد بريانكا شوبرا، لإطلاق الجزء الرابع من فيلم «كريش 4»، مع هريتيك روشان، بالرغم من وجود أنباء غير مؤكدة عن انسحابها من الفيلم، وقيام كاترينا كيف بالدور بدلا منها، بعد تقديم الأولى بطولة جزئين منه.