فيه شفاء للناس: كريم للتجميل.. وصمغ للحروق.. و«بروبليس» لتفادي «كورونا»

وعد إلهى أن العسل فيه شفاء للناس، لذلك لم يكن غريباً فى مهرجان العسل وجود منتجات عديدة مصنعة من العسل لعلاج أمراض مختلفة، من بينها كريمات «سم النحل»، التى طرحها عزت سامى، مدير إحدى شركات تعبئة وتصنيع وبيع منتجات النحل والأعشاب ومستحضرات التجميل والبدائل الطبيعية، موضحاً أن إنتاج العبوة الواحدة من الكريم يدخل فيه نحو ألف نحلة. وتُصنع تلك الكريمات من مستخلص «سم النحل»، إذ يتم تجميعه بواسطة أجهزة تستخلص ذلك «البودر»، وتحوله لسائل يدخل فى قاعدة الكريم، والذى يستخدم بعد ذلك فى التجميل، ومعالجة مشكلات العظام والخشونة والغضاريف والأمراض المناعية والنفسية والعصبية، وتتراوح أسعار العبوة من 30 إلى 170 جنيهاً حسب تركيز النحل بها. ومن ناحية طبية أخرى يوجد لدى «عزت» مرهم صمغ النحل، الذى يعالج البواسير والخراريج وحب الشباب، ومناسب للحروق والقروح والجروح، إذ يتم تصنيعه بقاعدة مرهم يضاف عليها صمغ النحل والقسط الهندى وأهم الأعشاب والزيوت المضادة للبكتيريا والفطريات، فضلاً عن باقى المنتجات مثل العسل بدون تغذية سكرية، أو بنسبة خفيفة؛ ويستخدم للعلاج ولمرضى السكر والملتزمين بنظام غذائى معين لتقليل الوزن، وتبدأ أسعاره من 125 جنيهاً للكيلو.

وتعد مادة «البروبليس» السائل من أبرز وأغرب المنتجات داخل «مهرجان العسل»، وهى كلمة باليونانية تعنى «المادة الدفاعية»، بحسب نبيل طنطاوى، متخصص فى الكيمياء الحيوية، موضحاً أن «البروبليس» ينتجه النحل ليقاوم الفيروسات والبكتيريا والدبابير والحشرات والنمل، وكل ما قد يؤذى الخلية، إذ يستخلصها من بعض أشجار الزيتون والنخل وغيرهما، ويتم خلطها مع العسل فى مادة أخرى سائلة. ويتم تناول مادة «البروبليس» على هيئة نصف قطارة يومياً فى الصباح قبل الأكل، وتعمل على معالجة الجروح والحروق والحلق وجرثومة المعدة والإنفلونزا والكحة والتهاب الأذن الداخلية والجهاز التنفسى العلوى، والتهاب المفاصل، وتقى من الإصابة بفيروس كورونا، وهى مادة طبيعية 100%، تصل سعر العبوة منها إلى 75 جنيهاً. ومن بين العلاجات القوية فى «مهرجان العسل»، أوراق شاى المورينجا، باعتبارها مدرة للبول ومنقية للدم، وتعالج نحو 140 مرضاً، بحسب الدكتورة جيهان الشربينى، خبيرة منتجات النحل وتبادل معالجة الجروح والحروق، لافتة إلى أنه يستخدم مع حالات الرشح والبرد والحساسية والكحة.