التجارة والصناعة: مصر صدرت منتجات طبية لدول عديدة خلال أزمة كورونا

قال المهندس ياسر جابر، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، إن ملف الصادرات يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية والحكومة المصرية، ووزارة التجارة والصناعة، باعتبار الصادرات أحد موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، لافتا إلى تقرير صادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء قوي جدًا ويتضمن معدل أداء الصادرات المصرية ويحفز القطاعات، ويحدد أهم الأسواق، مشددًا على أن هناك طفرة كبيرة في معدل الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 بزيادة 15% عن الربع الأخير من 2020 وبنسبة زيادة 7.1% مقارنة بمعدل أداء 2020 كاملة.

جهود كبيرة للدولة في إزالة تحديات المصدرين

وأوضح «جابر» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن ذلك يعكس جهود الدولة في تمهيد الطريق وإزالة التحديات أمام المصدرين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير سلبي كبير على كل الأسواق الدولية، على عكس مصر التي لم يتوقف مصنع واحد فيها عن العمل حتى في وقت الحظر خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والصناعة، إلى أن أهم المنتجات التي ارتفعت فيها قيم الصادرات هي الكيماويات والأسمدة، ومنتجات البلاستيك، ومواد البناء، والسلع الغذائية، والملابس الجاهزة، والصناعات الطبية، مشددًا على أن القطاع الطبي استطاع تطوير العديد من المنتجات الطبية المصدرة للخارج في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن مصر كانت رائدة في هذا الإطار.

أهم الأسواق المرتبطة باتفاقيات مع مصر

وأضاف: هناك العديد من الأسواق المرتبطة باتفاقيات مع مصر، مثل الاتحاد الأوروبي، والسوق العربي والإفريقي، موضحًا أن السوق الإفريقي أحد أهم الأسواق التي تتوجه لها المنتجات المصرية، وهناك استراتيجية تطبقها مصر في التوجه، والوزارة أقرت مؤخرًا برنامجًا جديدًا للمساندة التصديرية، وهذا يوفر للمصدر حوالي 80% من قيمة الشحن.